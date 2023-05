Lotta alle perdite: come risparmiare ventimila metri cubi l’anno

Da metà maggio saranno realizzati 2 chilometri di condotte, lungo via Sauro: lavori per oltre 6 mesi per realizzare una nuova rete dell’acquedotto.

La via finisce sotto i ferri, un’opera all’interno del progetto di riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell’acqua per quasi 1 milione di euro. L’intervento che BrianzAcque si appresta a realizzare a Verano Brianza fa parte del maxi progetto da 60 milioni di cui quasi 50 finanziati dal Pnr.

Il cantiere partirà al confine con Carate Brianza e si sposterà lotto per lotto, fino al confine con Giussano. I cantieri, che prenderanno avvio a metà maggio, coinvolgeranno tutta la via Nazario Sauro. Le condotte vecchie e ammalorate attualmente presenti, saranno sostituite con la posa di nuove tubazioni. Obiettivo finale: diminuire le perdite d’acqua e incrementare l’affidabilità del sistema acquedottistico. Grazie a questa operazione, si stima di recuperare una perdita idrica di 64 metri cubi al giorno, 1.920 in un mese, quasi 20mila in un anno.

L’ammodernamento e la digitalizzazione dell’acquedotto oltre ad una significativa riduzione della dispersione idrica e a uno spreco minore di una risorsa indispensabile per la vita delle persone, porterà al risultato concreto di poter contare su una maggior disponibilità di acqua per i cittadini anche in caso di periodi di siccità.

Su via Sauro transitano in media tra gli 8.500 e i 9mila veicoli al giorno, gli uffici comunali hanno lavorato per studiare percorsi alternativi da consigliare agli automobilisti dal momento che il cantiere chiuderà i battenti prima dell’inverno. Il sindaco Samuele Consonni spiega: "Abbiamo concordato che il tratto di via Sauro davanti alla scuola primaria venga realizzato questa estate. In modo da evitare caos all’entrata e all’uscita di scuola".

Sonia Ronconi