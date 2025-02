L’orgoglio del sindaco Consonni: "Questa comunità è una famiglia"

Il sindaco Samuele Consonni è nato e cresciuto a Seregno e si è trasferito a Verano Brianza nel 2003. È alla guida del paese dal 2021.

Perché vivere a Verano Brianza?

"Vivere a Verano significa trovare un equilibrio tra tranquillità e vivacità. È un paese dinamico, dove le persone si conoscono e si aiutano. I servizi, come asilo nido, scuole, piscina, biblioteca, centro sportivo moderno e un policlinico, offrono opportunità per tutte le età e la vita associativa è intensa. Le famiglie trovano un ambiente ideale per crescere i figli, mentre adulti e anziani restano parte attiva della comunità. Menzione va fatta al nostro centro anziani. La dimensione raccolta permette di vivere senza lo stress delle grandi città, ma con servizi di qualità. Qui il tempo ha un ritmo più umano, fatto di relazioni autentiche".

E poi?

"Siamo ai piedi della Brianza collinare, la zona della Valle, è la nostra area “incontaminata” dove storia e natura si incontrano, ma siamo anche a un passo da Milano grazie alla Statale 36. Significa poter sfruttare un perfetto connubio tra la pace della natura e l’energia urbana, dove il fascino dei sentieri nel verde si armonizza con le opportunità culturali, lavorative e di svago di Milano. Inoltre chi vive qui, ha tantissimi supermercati di diverso genere. È il Comune più servito della zona".

Cosa suggerisce a chi vuol visitare Verano?

"Un bel percorso panoramico e rilassante. Si parte da Piazza Mercato e passando dal centro si va verso il belvedere, dove la vista sul Resegone e le montagne circostanti è sicuramente suggestiva. Si scende poi lungo la strada ecologica, un sentiero nel verde che conduce nella Valle del Lambro, ideale per una passeggiata nella tranquillità. Per rientrare in paese, si risale con la scalinata sotto la chiesa vecchia, un tratto pittoresco che riporta al centro. Una valida alternativa possono essere gli eventi della nostra biblioteca o le manifestazioni che da maggio a settembre danno vita al paese".

Quando non indossa la veste di sindaco cosa fa?

"Mi dedico alla famiglia e alle associazioni, diventate nel tempo una seconda casa. Condividere momenti con queste persone mi permette di ricaricare le energie e vivere il paese in modo più informale. Partecipare a eventi, dare una mano nelle iniziative o semplicemente stare insieme è sempre un piacere. Sono questi legami a rendere speciale la vita di comunità e a dare valore al quotidiano. Per la comunità ho lasciato il lavoro e faccio il sindaco full time".

Il paese nel tempo è migliorato?

"È in continua evoluzione per rispondere alle esigenze di oggi. Lavoriamo per restituire spazi verdi e luoghi di socialità, favorendo un vivere più sostenibile. Stiamo potenziando i servizi per giovani e famiglie con investimenti in strutture e iniziative. Inoltre è tornato attrattivo per aziende di medio-grandi dimensioni, creando nuove opportunità di crescita e sviluppo per la comunità. Abbiamo in cantiere di realizzare dei minialloggi per anziani. Abbiamo già acquistato gli spazi in una corte nel centro del Comune".

Son.Ron.