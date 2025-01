Ex Lombarda Petroli, approvato il piano di bonifica con i 7 milioni del Pnrr

Villasanta (Monza Brianza), 16 Gennaio 2025 - Partono in primavera, e potrebbero concludersi nell'estate 2026, i lavori di bonifica dell’ex Lombarda Petroli con i 7 milioni di euro di finanziamento del Pnrr. Il piano per la ex raffineria dismessa trasformata in sito di stoccaggio di idrocarburi, dove nella notte del 22 febbraio 2010 vennero sversati nel Lambro almeno 2.400 tonnellate di gasolio e oli combustibili, è stato approvato dalla “Conferenza dei Servizi” e si svilupperà in due fasi sui primi due dei tre lotti individuati: la prima, del costo di 2 milioni di euro, interessa i suoli superficiali (entro il primo metro dalla superficie) mentre la seconda riguarderà i suoli più profondi, se risulterà necessaria dopo il monitoraggio in corso dal settembre 2023.

L’operazione iniziale coinvolgerà un'area di 13.200 metri quadrati. Verrà asportato il terreno per un metro di profondità, pari a circa 22.500 tonnellate e il materiale verrà analizzato a lotti per poi essere conferito in appositi impianti di recupero. Al termine dell’asportazione saranno effettuate verifiche di conformità tramite il prelievo di diversi campioni sulle pareti e sul fondo degli scavi eseguiti.

Le analisi consentiranno di escludere ulteriore presenza di inquinanti e quindi di collaudare l’intervento e certificare la bonifica. A questo punto gli scavi saranno ricoperti con terra nuova. Per i lavori della fase di asportazione, che inizieranno la prossima estate e dovrebbero concludersi nella primavera del 2026, si stima il transito di 25 bilici al giorno per 6 settimane, mentre per il riempimento si prevedono 40 bilici al giorno per 4 settimane.

L’accesso avverrà dal piazzale di via Caravaggio e saranno adottati accorgimenti per limitare l’impatto del cantiere come l’utilizzo di sistemi per abbattere la polvere, la copertura dei cassoni dei bilici prima del trasporto, il lavaggio delle ruote dei mezzi.