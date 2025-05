Musica da ballare e jazz contemporaneo. E un mercatino per comprare i muri

La musica da ballare e il jazz contemporaneo, ma anche un poetico film d’animazione, i giochi di carte collezionabili e un mercatino dell’usato che servirà a raccogliere fondi per acquistare gli storici muri di via Curiel e quelli dell’ex bocciodromo lì accanto. Sono i concerti e le iniziative che animeranno da qui al weekend il Bloom di Mezzago. Oggi alle 20.30 fra le poltroncine rosse di BloomCinema si potrà vedere la pellicola d’animazione francese “Una barca in giardino - Slocum et moi“ di Jean-François Laguionie, con un appuntamento che si inserisce nel Fab-Festival Animazione Brianza. A introdurre e commentare il film sarà Priscilla Mancini. Contemporaneamente, in altri spazi del centro multiculturale, gli appassionati di giochi di carte collezionabili potranno sfidarsi in tornei di One Piece, Magic The Gathering e Yu-Gi-Oh. Da domani a domenica dalle 19 si terrà lo “Sboccia Market“, un mercato dell’usato che sarà una delle prime attività di “Sbocciati!“, la campagna di fundraising lanciata dal Bloom per contribuire a sostenere il progetto di acquisto dei muri del locale e del vicino bocciodromo. Sabato alle 18 l’evento benefico “Tutti insieme per Massimo“: si partirà con un apertivo musicale, alle 21.30 performance di pole dance con le allieve dei corsi del Bloom e dalle 22 triplo dj-set con Molino, Giusa e Mattia Caso. Ingresso 10 euro euro con ricavato interamente devoluto al progetto. Domenica, infine, alle 18 concerto new-jazz dei Very Bad Idea, quartetto con un background che spazia dal funk allo swing, passando per la fusion e il latin-jazz: il risultato sono brani che vanno dall’easy listening al chill-ambient.

F.L.