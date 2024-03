L’omaggio d’autore a Lucio Dalla firmato da Teo Manzo

Un omaggio d’autore a un grande disco che ha segnato la musica italiana. Un intenso tributo a uno dei più importanti cantautori del nostro Paese. È quello che metterà in scena oggi alle 21 sul palco del Tambourine di Seregno il cantautore milanese Teo Manzo con il concerto “Omaggio a Lucio Dalla“: al circolo di via Carlo Tenca l’artista rileggerà tutte le canzoni dell’album “Lucio Dalla“, pubblicato 45 anni fa dal musicista bolognese. Manzo riproporrà anche altri fra i maggiori successi di Dalla. Apprezzato per l’album “Le Piromani“ e voce dello spettacolo “De André 2.0“, Teo Manzo porta avanti il progetto Kublai, che guarda all’elettronica e a testi onirici. Ingresso 5 euro con tessera Arci.

F.L.