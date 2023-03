Logica e matematica, i ragazzi del Mapelli campioni del PiGreco Day

I ragazzi di seconda A del liceo scientifico del Mapelli piccoli geni della matematica. La Giornata “PiGreco day“ (il 14 marzo, gioco di parole con 3,14, valore del Pi Greco e data di nascita di Albert Einstein), diventa giornata internazionale della matematica. Il laboratorio Effediesse del Politecnico di Milano l’ha festeggiata con una escape room, il popolare format che invita a risolvere enigmi logico-matematici in gruppo, in un tempo prestabilito. È un modo per avvicinare alla matematica gli studenti delle scuole medie e delle superiori. Hanno partecipato 80 scuole, da Bolzano a Catania, e la classe del Mapelli ha vinto nel girone biennio della scuola superiore, mentre la seconda B (guidata dalla professoressa Paola Frigerio) ha avuto la menzione speciale. La gara si svolgeva online, dalle 9 alle 12, poi correzione e risultati. Tutte le classi del biennio dell’istituto Mapelli hanno partecipato come gruppi classe. La competizione prevedeva un pacchetto di 7 quesiti, i ragazzi si dividevano in gruppi e ciascun gruppo si occupava di un quesito. Quando uno era risolto, chi era libero andava a dare manforte ai colleghi su altri esercizi.

"La carta vincente – commenta la professoressa Paola Baio – è stata la collaborazione e la condivisione dei saperi tra i ragazzi. Al termine erano consapevoli di aver fatto un buon lavoro in un tempo molto ridotto ed erano soddisfatti. Hanno accolto la vittoria con un boato di gioia. È bello vederli contenti anche per obiettivi scolastici e non solo per interessi personali". L’orientamento dei docenti è sempre più rivolto a promuovere una scuola laboratoriale, più che frontale. Vanno in questa direzione le gare di gruppo che permettono ai ragazzi di fare una sintesi critica delle competenze teoriche imparate sui libri. Permettono anche di usare le soft skills di interazione, oggi tanto richieste anche dalle aziende.

Cristina Bertolini