Lo striscione a scuola e lo choc del quartiere

"Christian (nella foto) era un bravo ragazzo, educatissimo. Smanettava sempre con la sua motocicletta, lo vedevo lavorarci sopra, verniciarla, come se la coccolasse...".

Un vicino di casa di Christian Donzello, al quartiere Sant’Alessandro, via Mercadante, porta a spasso il cane e si lascia andare a poche parole. "Abbiamo sentito, una tragedia, so solo che aveva una sorella, chissà come soffre quella povera famiglia", racconta una donna, potrebbe essere la nonna. A un tavolino un’altra donna più giovane riflette: "Non si può morire per una motocicletta, potrebbe averla mia figlia... mi fa paura".

Qualcuno ricorda il padre: "Lo vedevo ogni tanto venire a prendere il caffè a quel bar, ma non so nulla". Un anziano commenta: "San Rocco è quasi un paese, mentre a Sant’Alessandro, anche perché così minuscola, paradossalmente quasi non ci si conosce".

A pochi chilometri dalla periferia di Monza Christian andava a scuola tutti i giorni in moto. Faceva meccanica. “Donze sempre con noi, forever Bro”, è lo striscione che campeggia da ieri sull’edificio. Lo hanno fatto i suoi compagni del centro di Formazione Professionale Achille Grandi” di Afol Metropolitana a Sesto San Giovanni.

Da.Cr.