Lo street food degli Alpini e Harry Potter a Lissone

Due giorni di musica, balli, esibizioni sportive, bancarelle, lo street food cucinato dagli alpini, i laboratori per i più piccoli e la possibilità di incontrare Harry Potter. Un intero weekend di appuntamenti in allegria per tutte le età. È quanto proporrà l’iniziativa “Viva Città Viva - Pro Loco in festa!”, organizzato per sabato e domenica dalla Pro loco cittadina, in collaborazione con Comune e Distretto urbano del commercio, sul piazzale di fronte alla stazione ferroviaria. Si comincerà sabato dalle 14 a mezzanotte con la bancarelle dei negozianti lissonesi, lo spettacolo di Mago Cucciolino, il mercatino degli hobbisti, gli stand delle associazioni, il tatoo baby, i laboratori per i bambini, i giochi gonfiabili, un percorso per mini quad e l’ospite speciale Harry Potter. Non mancheranno i pizzoccheri e il cibo da strada preparato dal Gruppo Alpini, le esibizioni di ballo dell’accademia Dancers&Fun School e quelle di ginnastica artistica e ritmica della Gal. Alle 20 disco music con Future Sound Mobile. Domenica dalle 10 alle 19.30 torneranno mercatini, street food e intrattenimenti per i bimbi, oltre agli spettacoli di danza e ginnastica, la musica con l’associazione Seed e un torneo di scala 40 con ricchi premi.

A Macherio, invece, sabato andrà in scena la “Festa di Fine Estate” organizzata dal Centro per le famiglie assieme al Comune: dalle 17.30 giochi e attività con La Bottega di Mattia, oltre al laboratorio di falegnameria “Il giardino che vorrei”; alle 19 dj-set e karaoke e alle 21 i canti gospel e spiritual pieni di passione del gruppo di musicisti e cantanti del Redemption Gospel Choir. Per info e prenotazioni [email protected].

F.L.