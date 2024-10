Lo sportello che non lascia soli: ecco Oikos, centro per la famiglia

Apre a Bovisio Masciago lo sportello del progetto Oikos, Centro per la famiglia.

L’obiettivo è quello di mettere a disposizione delle persone e delle loro famiglie interventi psico-socio educativi e socio sanitari attraverso dei servizi di base e integrativi con uno scopo informativo e di prevenzione.

La sperimentazione del progetto ha lo scopo di creare nuovi luoghi e approcci diretti ad accrescere le opportunità e le modalità di accesso ai servizi nelle diverse fasi di evoluzione del nucleo familiare in un’ottica di “Centro per la Famiglia“ e a rafforzare le competenze di tutto il nucleo familiare in funzione preventiva.

La realizzazione del progetto è stata affidata da Ats Brianza (in foto il nuovo direttore generale Michele Brait) al Consorzio Desio Brianza, come ente capofila e hub, quindi il centro di riferimento del progetto, insieme a 4 spoke territoriali, ossia dei punti dislocati nei comuni di Bovisio Masciago, Desio, al Ceaf – Centro assistenza familiare Fondazione Edith Stein – e all’Asst Brianza. L’accesso ai servizi e alle prestazioni è diretto, non prevede prescrizioni mediche ed è gratuito.

Gli sportelli sono rivolti ai cittadini in tutto il ciclo di vita, dalla nascita alla terza età e sono finalizzati a promuovere il benessere e lo sviluppo della famiglia, dei figli minori e adolescenti, della coppia, dei singoli e dei familiari fragili come anziani e disabili. Lo sportello di Bovisio Masciago sarà attivo presso la sede della biblioteca comunale “Alda Merini“ in via Cesare Cantù 11 tutti mercoledì dalle 14.30 alle 16.30.

Veronica Todaro