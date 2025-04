Lo ska punk sbarca al Tambourine. Olly Riva “canta“ i suoi Shandon

Le sfide tra poeti all’ultimo verso, fra composizioni libere e in forma di haiku giapponese. Uno dei protagonisti principali della scena punk rock e ska italiana, che ripercorrerà pezzi storici in versione unplugged. E poi la new wave e le sonorità post-punk anni Ottanta riviste con il gusto di oggi. Sono i concerti e le iniziative che animeranno, da qui al weekend, la settimana del Tambourine di Seregno.

Il circolo di via Carlo Tenca aprirà i battenti già domani, quando alle 21.30 scatterà il “Royal Rumble Poetry Slam - La sfida definitiva“, una serata dedicata alla poesia performativa che sarà una grande festa di chiusura per la stagione del poetry slam sul palco seregnese. In maniera originale e diversa dal solito, sotto la guida di Davide Passoni, sarà un tutti contro tutti in un mix di generi: in un primo round gli autori si confronteranno proponendo i loro componimenti, in un secondo dovranno farlo proponendo degli haiku, ossia le celebri poesie di origine giapponese molto brevi e formate da 3 versi per un totale di 19 sillabe, mentre nel terzo round vincerà invece la poesia peggiore. In apertura Mondocane. Ingresso 5 euro con tessera Arci.

Giovedì alla stessa ora comincerà la musica: al Tambourine arriverà Olly Riva, cantante e musicista già frontman degli Shandon, pilastro della scena ska punk italiana, e poi nei The Fire, nei Soul Rockets e nell’esperienza rocksteady dei The Magnetics. Olly porterà al circolo brianzolo uno show acustico nel quale, tra canzoni e aneddoti, ripercorrerà i brani e i 31 anni di storia degli Shandon, con uno spettacolo intimo e intenso che sarà un vero tuffo nel passato. L’artista presenterà inoltre in anteprima alcuni pezzi del nuovo lavoro che sta portando avanti. Ad aprire la serata ci saranno la miscela di rock, folk e influenze cantautorali della band veronese Lapolveriera e il mix di punk-rock e cantautorato di Staglia. Ingresso 10 euro con tessera Arci, prevendite su www.eventbrite.it.

Si cambierà completamente genere venerdì, quando alle 21 si terrà la “Brianza New Wave Night“ che schiererà Leva, alias il progetto solista del bolognese Leonardo Cannatella, tra new wave, post-punk, riverberi e drum-machine, con un sound onirico, scuro, malinconico e melodico. Della partita anche Aut!, altro progetto in bilico tra post-punk, synth e una graffiante new wave dai tratti dance. Ingresso 10 euro euro con tessera Arci.

Sabato alle 21.30 la serata “Canta indie, canta male“, per scatenarsi sulle hit della scena indie. Ingresso 5 euro con tessera Arci.