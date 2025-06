Lo scudetto di Salvamento. Rane Rosse, è poker tricolore

Rane Rosse sul tetto d’Italia, i vimercatesi vincono lo scudetto 2024-2025 di Salvamento agli Assoluti Primaverili di Riccione per il quarto anno di seguito e il quattordicesimo della propria storia.

Una prova straordinaria per gli atleti brianzoli che hanno dominato le gare in piscina con 1.214,75 punti, doppiando le Fiamme Oro (512), al secondo posto. Buona prestazione nelle prove in mare, dove la squadra ha chiuso al terzo posto dietro a Sportiva Sturla e Amici Nuoto Riva.

Successo anche nella competizione Surflifesaving Youth, dedicata ai più giovani, che ha visto In Sport Rane Rosse portarsi a casa nuovamente lo scudetto davanti ad Athena Sport Club e Nuotatori Canavesani. Una conferma per il vivaio vimercatese che ancora una volta ha dimostrato in vasca quel che sa fare. In totale per la società di casa sono 38 i podi, di cui 14 d’oro. Le staffette hanno avuto un ruolo importante con la conquista di 3 titoli italiani e un totale di 7 medaglie.

Da segnalare la prestazione individuale di Lucrezia Fabretti che si aggiudica il titolo femminile Assoluto Lifesaving e di Simone Locchi, terzo nella classifica maschile. La vittoria dello scudetto certifica una volta di più il ruolo di In Sport nel panorama nazionale, i dirigenti si complimentano "con atleti e tecnici per il grande impegno profuso nei mesi di allenamento che hanno portato a questo ennesimo successo". A margine delle finali sono state ufficializzate le convocazioni per gli Europei di Salvamento che si terranno a fine agosto in Polonia: agli Assoluti rappresenteranno l’Italia le Rane Rosse Lucrezia Fabretti e Simone Locchi, Martina Laurenti e Alice Pezza per gli Junior.