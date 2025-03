Lo schianto di via Macallè. Grave un motociclista

Ieri mattina è accaduto un grave incidente pochi minuti prima delle 10 in via Macallè a Seregno. Nello scontro sono rimaste coinvolte una motocicletta e un’automobile ed è rimasto gravemente ferito un centauro. Il sinistro ha coinvolto un motociclista 62enne e una donna di 84 anni alla guida dell’automobile.

L’auto stava transitando la via Macallè quando la guidatrice è arrivata all’altezza del civico 134 e ha svoltato a sinistra per immettersi in via Pontiggia, non accorgendosi che nella corsia opposta, proveniente da Lissone, arrivava una moto. Inevitabile lo scontro. L’urto è stato violento e ha coinvolto la parte frontale della moto e lo sportello posteriore destro dell’auto. A seguito dell’impatto il centauro è finito rovinosamente sul manto stradale.

Immediatamente dei testimoni dell’accaduto hanno allertato il 118 e il 112. Velocemente è accorso il personale del 118 con l’automedica e le ambulanze di Seregno Soccorso e della Croce verde lissonese. Il conducente del motociclo, comunque cosciente, è stato trasportato in codice rosso a Monza mentre la conducente dell’auto, una Toyota Yaris, in codice verde a Desio. L’auto era condotta dalla donna, classe 1940, residente a Meda. Il centauro è residente a Muggiò ed è del 1964.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti anche, a sirene spiegate, i vigili del fuoco di Monza, gli agenti della polizia locale di Seregno e i mezzi di soccorso del 118. L’ambulanza ha portato in codice rosso il motociclista in ospedale, dopo i primi accertamenti al pronto soccorso del San Gerardo di Monza, il ferito è stato ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata. Quello che dà speranza è il fatto che il poveretto non ha mai perso i sensi.

L’incidente ha provocato rallentamenti al traffico nella zona per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli. La polizia locale di Seregno sta svolgendo gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente stradale e accertare eventuali responsabilità.