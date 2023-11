Monza: botte sulla banchina del binario, bloccati due nordafricani

Monza, 9 novembre 2023 – Era meglio se non avessero litigato. Visto che ora hanno rimediato entrambi un’espulsione dal territorio italiano. Nella serata di martedì, alle 22.20, nell’ambito dei dispositivi di vigilanza e controllo del territorio, una pattuglia della squadra volante è stata inviata dalla centrale operativa della Questura alla stazione ferroviaria di Monza, dove era stata segnalata una lite tra due extracomunitari sulla banchina del binario 4.

Botte a raffica

La volante, giunta in via Arosio, ha subito interrotto la lite tra i due stranieri che mostravano evidenti segni della colluttazione, come diverse ecchimosi e ferite con fuoriuscita di sangue.

Gli operatori sanitari del “118”, chiamati sul posto, hanno trasportato un 21enne di origini egiziane in codice verde al policlinico di Monza, mentre il 27enne di origini marocchine ha rifiutato le cure. Quest’ultimo sprovvisto di documento d’identità, è stato accompagnato in Questura per il fotosegnalamento e riscontri in banca dati, dai quali risultavano generalità diverse da quelle dichiarate in altre circostanze di precedenti controlli.

Accertamenti sulle identità

Infatti da ulteriori verifiche i poliziotti hanno accertato come il giovane avesse, in cinque distinte circostanze, dato generalità diverse e confrontando i diversi alias, gli agenti hanno riscontrato che il 27enne di origini marocchine, in Italia senza fissa dimora, privo di occupazione lavorativa, si era barcamenato fra attività illecite e reati, dallo spaccio al possesso di armi.

Una volta dimesso dal policlinico di Monza, anche il giovane egiziano è stato sottoposto a una serie di accertamenti, in seguito ai quali sono emersi addebiti che hanno portato all’ordine di espulsione.