Lissone si trasforma in 'Città Presepe' con natività artistiche e presepi viventi

I presepi nelle strade e nelle piazze, quelli nelle scuole, negli oratori e nelle case, oltre che nei luoghi pubblici. E poi i concorsi a tema, le mostre di natività artistiche, i presepi viventi con i figuranti in costume storico. Anche quest’anno Lissone tornerà “Città Presepe“, con la tradizionale manifestazione che da 36 anni anima il territorio durante le festività natalizie, trasformandolo in un vero e proprio “presepe a cielo aperto“.

A promuoverla il Circolo culturale e sociale don Ennio Bernasconi, che ogni volta coinvolge commercianti, associazioni, la Pro Loco e l’Istituto superiore Giuseppe Meroni, le scuole locali e le famiglie. Ci saranno così i presepi realizzati da gruppi di zona, oratori e comitati rionali, sparsi qua e là nelle vie e nelle piazze di Lissone. Non mancheranno i concorsi per le natività più belle. Il tema indicato per quest’anno dagli organizzatori è “Natale... seme di speranza“: a questo si ispireranno tutte le natività.

Il sipario sulle iniziative si alzerà oggi alle 21 a Palazzo Terragni, dove lo scrittore Luca Frigerio parlerà de “Gli animali nel presepe“, raccontando simboli e tradizioni della natività. Domani alle 10.30 presepe vivente all’oratorio della parrocchia di San Giuseppe Artigiano e alle 15.30 il corteo di figuranti in costume per la preghiera davanti al presepe vivente in via Manin.

Da sabato 14 a Palazzo Terragni si potranno scoprire le natività curiose e originali proposte dalla “Mostra dei Presepi Artistici“, affiancate dall’esposizione dei lavori creati durante il laboratorio di falegnameria artistica “Natalemanuale“ condotto dallo scultore locale Tommaso Letteriello. Domenica ci sarà l’inaugurazione ufficiale dei presepi sparsi nelle strade, dal centro storico alle frazioni, con la benedizione simbolica di quelli allestiti in piazza Giovanni XXIII e alla chiesa del Sacro Cuore, nel quartiere “Da là dal punt“.

La festa di chiusura sarà domenica 5 gennaio al Terragni, con la premiazione dei concorsi.