Lissone, giovani volontari per sistemare la città d'estate

Lissone (Monza e Brianza), 27 giugno 2024 - Passeranno una settimana a dare una mano a sistemare e riqualificare alcuni spazi pubblici della città, come volontari. Un modo sicuramente diverso di trascorrere i giorni d'estate. E' l'esperienza che vivranno alcuni ragazzi lissonesi dai 15 ai 19 anni coinvolti nel progetto "Useful Work - Aiutaci a rendere più bella Lissone!": l'iniziativa, organizzata insieme al Comune nell'ambito del progetto B Young Next-Rete Brianza Giovani, sarà a cavallo tra lavori socialmente utili, esempio di educazione civica e occasione di partecipazione attiva alla vita della comunità. Un modo per rendersi utili e sentirsi parte del territorio in cui si abita.

In cambio del loro tempo, oltre alla possibilità di provare un'esperienza particolare, i giovani riceveranno un piccolo rimborso spese sotto forma di buoni-acquisto. Con il loro impegno i ragazzi contribuiranno a migliorare il territorio in cui vivono, imparando al contempo il valore del lavoro e del bene comune. Il progetto si svolgerà dall'8 al 12 luglio, per 5 giorni consecutivi, dalla mattina al tardo pomeriggio, e si occuperà della manutenzione di alcuni luoghi pubblici come piazze, giardini e spazi di ritrovo.