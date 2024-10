Lissone capitale della lettura. La magia della Libritudine tra laboratori e flashmob poetici

Letture dal vivo in cuffia e flashmob poetici, gli immancabili incontri con gli autori e i laboratori creativi, un dialogo tra i gruppi di lettura della Brianza e le indicazioni per una piccola felicità. E poi uno dei romanzieri italiani più amati con la sua ultima fatica letteraria, la figura di Giorgio Ambrosoli raccontata dalla figlia, un giovane sacerdote famoso in rete e una scrittrice, già finalista al Premio Strega, che farà riflettere su una figura enigmatica di donna, in una storia nata dall’incontro con Rosa Bazzi, condannata per la strage di Erba. E ancora, una tavola rotonda alla scoperta degli autori emergenti del territorio, eventi sull’intelligenza artificiale e l’inaugurazione di una nuova area della biblioteca dedicata ai giochi da tavolo. Diciotto eventi in 11 giorni, sempre con al centro i libri e il piacere della lettura. Lissone tornerà anche quest’anno città che legge, con l’edizione numero 15 del Festival “Libritudine“: la manifestazione, organizzata da Comune e biblioteca civica, prenderà il via domani sera e coinvolgerà diversi luoghi della citta, dalla biblioteca di piazza IV Novembre alla centralissima piazza Libertà alla piazza del mercato.

Ci saranno eventi per adulti e per bambini, per gli appassionati di romanzi, per gli amanti delle storie vere e per quelli del crime, per chi segue la poesia o anche semplicemente per chi è curioso, tutti raccolti sotto il titolo “Orizzonti immaginari“. Si comincerà domani alle 18.30 nella sala polifunzionale della biblioteca, con la scrittrice Alessandra Carati che parlerà del suo romanzo “Rosy“, scaturito dagli incontri con Rosa Bazzi e con chi l’ha frequentata in questi anni di carcere. Venerdì, con un doppio appuntamento alle 20.30 e alle 21.45, i poeti Paolo Agrati e Simone Savogin saranno protagonisti di un evento di “Silent Reading“ in biblioteca, con la lettura dal vivo in cuffia di brani tratti da libri celebri. Per partecipare occorre prenotarsi attraverso l’app C’è Posto. Sabato alle 15 in piazza IV Novembre l’associazione Lateres darà vita a “Scaraboxing“, un laboratorio partecipato che, attraverso pensieri e azioni di ciascuno, porterà a creare un’installazione comune per riflettere collettivamente su temi di interesse generale. Alle 21 in biblioteca, invece, il sacerdote e youtuber don Alberto Ravagnani presenterà il suo romanzo “Dopo la Festa“. Lunedì dalle 10.30 il piazzale del mercato farà da scenario per il flashmob poetico “Scorribande Poetiche“, con le poesie performative di MilleGru, mentre alle 21 la sala polifunzionale di piazza IV Novembre ospiterà un gemellaggio dei gruppi di lettura del territorio. Tra gli eventi della prossima settimana, l’incontro di martedì sera con Andrea Vitali e quello di mercoledì dal titolo “Giorgio Ambrosoli - Dolore, orgoglio, memoria“ con la figlia Francesca; giovedì 10 la psicopedagogista Lucia Todaro con “La felicità possibile - Piccoli indizi di quotidiana saggezza“, sabato 12 gli incontri con gli scrittori Francesco Muzzopappa, Beatrice Salvioni e Ludovica Della Bosca, e con il food blogger Luca Perego.