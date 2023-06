Lissone, 20 nuove telecamere per tutelare la città

Il Comune mette nuovi occhi sulla città. Il municipio si prepara a installare una ventina di nuove telecamere per tenere sotto controllo alcuni luoghi sensibili del territorio, come giardinetti, piazze frequentate e la casetta dell’acqua che è ormai fuori uso da un anno per i pesanti danni provocati dai vandali. Il progetto per il potenziamento del parco telecamere è stato approvato l’altro giorno dalla Giunta: per coprirne i costi l’Amministrazione potrà contare su un finanziamento della Regione. La spesa complessiva prevista è di 44.590 euro. I nuovi occhi elettronici saranno 17, mentre per la zona della stazione Fs si metterà mano a una modifica delle postazioni esistenti: qui si provvederà a piazzare un’apparecchiatura che permetterà di migliorare la sorveglianza, centralizzando e registrando direttamente le immagini riprese dalle 8 telecamere del Museo d’Arte Contemporanea e dalle 22 di Rfi presenti nell’area.

Le nuove telecamere saranno collocate in piazza don Dario Camporelli, nel cuore della frazione di Santa Margherita; in piazza Giovanni XXIII, dove sorge la chiesa centrale della città; nel parco pubblico tra via Fermi e via Archimede, in via Garibaldi e su Palazzo Terragni. Tutti gli impianti di controllo saranno collegati alla centrale operativa della polizia locale.

Fabio Luongo