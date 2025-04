L’installazione in legno. Rifiuti e bivacco per sbandati. MoVe, emergenza degrado

Parti di legno che si staccano, ma soprattutto rifiuti lasciati all’interno e i chiari segni del passaggio di qualcuno che ha utilizzato quella struttura come bivacco, tra sacchi, bottiglie e altra immondizia. Sono le condizioni in cui versa il MoVe o Museo Verticale, l’installazione realizzata in legno nel 2014 da un team di progettisti, tra cui l’archistar finlandese Sami Rintala, in via Carducci, a ridosso della Valassina, come porta d’ingresso alla città.

A segnalare la situazione è stato il capogruppo della lista Prima Lissone: Fabio Meroni ha presentato un’interpellanza per chiedere all’amministrazione cosa intenda fare per rimediare e "quali progetti abbia per questa struttura", costata 40mila euro.

Meroni ha sottolineato che "da mesi il MoVe versa in condizioni di degrado, che rende la struttura anche pericolosa". Un degrado testimoniato dalle foto scattate dalla lista civica, "da dove si può vedere che si staccano parti in legno - scrivono -, che ci sono fili della corrente non in sicurezza e dove è evidente il bivacco di una o più persone".

Pronta la risposta dell’assessore al Patrimonio Oscar Bonafè, il quale ha assicurato che, dopo un sopralluogo del Comune, "si è potuto constatare che non sussistono al momento condizioni di pericolo". In ogni caso "si è deciso di procedere con interventi di manutenzione dell’opera e dell’area circostante". "Ora l’amministrazione non ha progetti sul futuro dell’installazione", ha spiegato, evidenziando però come "la location risulta inadeguata", perché "si presta ad atti di vandalismo e abbandono di rifiuti", oltre ad essere poco visibile.

Fabio Luongo