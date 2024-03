Linguaggio del corpo e passione per il ballo. A lezione di tango

Un percorso per avvicinare i giovani al più emozionante e passionale dei balli. Un viaggio alla scoperta del linguaggio del corpo e dell’espressione dei sentimenti. Domani sera a Vedano prenderà il via l’iniziativa “Tango under 34“, un corso di tango argentino dedicato ai ragazzi dai 15 ai 34 anni, che si svolgerà in 10 incontri, sempre di lunedì alle 20.30 nei locali della Sala della Cultura di via Italia, in centro paese. Il corso sarà completamente gratuito, organizzato dal Tavolo Giovani del Comune nell’ambito del progetto Rete Brianza Giovani- B Young Next, che coinvolge i territori di 13 città. Per info e iscrizioni si può contattare il 349/1828989 o scrivere a byoungnext@lagrandecasa.it.

F.L.