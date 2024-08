L’indotto del Gp di Monza? Un tesoretto da 178 milioni per il territorio

Monza, 28 agosto 2024 – Secondo l’Ufficio Studi di Confcommercio sarà di 178,8 milioni di euro l’indotto totale generato dal Gran premio di Monza. Una ricaduta economica considerevole, dove la parte del leone è distribuita in maniera omogenea tra le voci alloggio (33% della spesa totale, 59 milioni di euro) e shopping (30% della spesa totale, 53,6 milioni di euro). La terza voce di spesa riguarda la ristorazione che rappresenta il 16% (28,6 milioni di euro), seguita dai biglietti di ingresso, che rappresentano il 15% della spesa turistica, a cui si aggiungono i trasporti e parcheggio, che ricoprono il 6% della spesa totale (10,7 milioni).

"L’indotto turistico del Gran premio d’Italia – commenta il segretario generale di Confcommercio Marco Barbieri – porterà benefici, a Monza, ma anche alla Brianza, fino alle province confinanti, a partire dall’area metropolitana di Milano, in grado di accogliere i flussi di turisti ed offrire servizi di attrattività` e svago". Il 51% della spesa turistica pari a 91,6 milioni rimarrà nella provincia di Monza e Brianza, il 30% (54,5 milioni) arriverà nella città metropolitana di Milano, l’11% (19,4 milioni) andrà nella provincia di Como, il restante 7% si distribuirà tra Lecco e le altre province lombarde. Un ricco palinsesto di iniziative ed eventi animerà il weekend intorno all’autodromo, a Monza col FuoriGp, ma anche a Biassono, Vedano e Macherio, che nelle rispettive piazze proporranno musica e intrattenimento.

Anche le attività commerciali si stanno preparando, fra vetrine allestite con tute da pilota, magliette, gomme originali usate da prestigiosi brand della Formula 1 e poi i cocktail a tema. Impeccabili commesse dei negozi in questi giorni vestono l’immancabile camicia color rosso Ferrari. Qualcuno ospita i brand ufficiali di sei case automobilistiche. Il clima è di grande festa e aspettativa.

"Monza ha già incominciato a sognare in rosso – fa notare Alessandro Fede Pellone, segretario di Confcommercio Monza Brianza – il terzo posto di Leclerc al Gran premio di Olanda ha dato una spinta alle aspettative e alla voglia dei commercianti di sentirsi partecipi all’evento, di essere ospitali, di attirare i visitatori, invogliandoli a vivere il territorio, per non rimanere soltando chiusi nei loro alberghi, dopo aver seguito gli eventi strettamente sportivi. Gli eventi diffusi del FuoriGp sono il fiore all’occhiello del territorio, per proporsi ai turisti in un clima accogliente e festoso con musica, street food, negozi aperti, con scontistica ad hoc per l’occasione e ristoranti con menu a tema".