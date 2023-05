L’indie-folk olandese di Thijs Kuijken sbarca al Tambourine

È uno degli artisti più importanti della scena folk alternativa olandese, autore di brani intimistici e musicalmente eleganti e raffinati. Oggi alle 21.30 salirà sul palco del Tambourine di via Carlo Tenca, in arrivo da Utrecht, nei Paesi Bassi, Thijs Kuijken, cuore del progetto I Am Oak, band in bilico tra indie-folk e slowcore. Al circolo seregnese porterà le sue canzoni intessute di melodia ed emozione, che mescolano poesia dei testi e sonorità che fanno volare l’immaginazione nei paesaggi naturali. Ad aprire il concerto ci saranno l’alternative-rock di Her Bloomatches e Tum. Ingresso 5 euro con tessera Arci. Le serate del Tambourine proseguiranno venerdì alle 21 con “All you can Pride“, tra dj-set, karaoke e spettacoli di drag king, a sostegno del Brianza Pride, e sabato alle 21.30 con “Canta indie, canta male”, per cantare i brani più celebri della musica indie in stile karaoke con una band dal vivo. Ingresso 5 euro con tessera Arci.

F.L.