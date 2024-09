L’incidente con il quad. Addio al dottor Lops

È morto all’ospedale di Niguarda dopo quattro giorni di agonia il 49enne di Giussano rimasto coinvolto, sabato pomeriggio, in un incidente con il quad sul quale viaggiava insieme alla compagna, due anni più giovane di lui. Non è bastata la delicatissima operazione alla testa alla quale era stato sottoposto Diego Lops. Una tragedia che sconvolge famigliari, amici e i colleghi italiani e stranieri: Lops, infatti, era un dentista di fama internazionale, con studi a Milano e a Desio. I famigliari, adesso, hanno dato il via libera all’espianto degli organi. "Come si fa a dire addio ad un professionista così? – lo ricorda su Facebook, tra le decine di messaggi di sgomento e cordoglio, una collega –. Un genio, un eclettico, uno speaker pazzesco con una competenza e conoscenza incredibile. La notizia mi ha spezzato il cuore perché oltre tutto ciò sei un uomo incredibile, con un energia pazzesca, un vulcano di idee sempre sorridente, incredibilmente buono!". L’incidente si era verificato a Giussano sul rettilineo che porta ad Arosio. Lo scontro tra l’auto, una Fiat Panda, e il quad, che procedevano nella stessa direzione, è avvenuto intorno alle 11. Sono stati coinvolti la donna alla guida dell’auto e i due passeggeri del quad.

Sono stati questi ultimi, Lops e la compagna, ad avere la peggio, entrambi soccorsi in codice rosso. L’uomo, in particolare, è stato trasportato in condizioni critiche al pronto soccorso con l’eliambulanza, decollata da Como e atterrata in un campo nei pressi del luogo dello schianto. Sul posto anche due ambulanze della Croce Bianca di Giussano e di Mariano Comense. L’odontoiatra era ritenuto uno dei più talentuosi e conosciuti protesisti in campo internazionale. Si era laureato a pieni voti in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Libero professionista, professore aggregato all’Università degli studi di Milano, relatore di fama internazionale, si occupava prevalentemente di protesi ed implantologia. Moltissimi, non solo i colleghi ma anche le associazioni di settore, le aziende specializzate e altre realtà che ruotano attorno al mondo del “sorriso“ stanno riempiendo le proprie bacheche virtuali di ricordi, pensieri e dolore per la sua scomparsa.