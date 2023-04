L’incanto e la corsa dietro il vento Gioele Dix racconta Dino Buzzati

di Fabio Luongo

Il palazzo in cui vive un grande scrittore, una palla di carta che cade dall’alto e le righe che contiene, che possono essere appunti privi d’importanza o parole indimenticabili da salvare assolutamente. È da questo spunto, tratto da un racconto di Dino Buzzati, che prende il via lo spettacolo “La corsa dietro il vento - Dino Buzzati o l’incanto del mondo”, che Gioele Dix porterà in scena, assieme all’attrice Valentina Cardinali, domani alle 21 sul palco del cineteatro Nuovo di via San Gregorio.

Una rappresentazione in cui il noto attore, comico, regista e scrittore milanese attinge a piene mani dal corpus dei racconti dell’autore del “Deserto dei Tartari”, traendone le atmosfere e l’ispirazione per i personaggi. Il risultato, che gli spettatori brianzoli potranno scoprire nel teatro arcorese, è un mosaico di vicende in cui ciascuno può ritrovare un pezzo di sé. Pensata anche come un omaggio a Buzzati a 50 anni dalla sua morte, la pièce scritta dallo stesso Gioele Dix è ambientata in un luogo a metà strada tra la tipografia e il magazzino della memoria e finisce per disegnare con ironia il complesso labirinto di desideri, frustrazioni e fallimenti a cui tutti gli uomini sono destinati, volenti o nolenti. Lo spettacolo fonde letteratura ed esperienze personali di vita, intrecciando al realismo fantastico di Buzzati i gusti, le inquietudini e le insofferenze di Gioele Dix, tra ombre e risate, col gusto del paradosso che è uno dei marchi di fabbrica dell’attore milanese. Ad accompagnare la rappresentazione saranno le musiche originali composte da Saverio Cesario.

Di Dino Buzzati, per sua esplicita ammissione, Dix è un appassionato estimatore fin dall’adolescenza. "Ho cominciato a leggere i racconti di Buzzati all’età di dodici anni - ha spiegato l’attore -. Sono diventati parte del mio immaginario. La sua voce assomiglia spesso alla mia. Lo considero l’inventore di racconti perfetti, che non solo ti avvincono, perché vuoi sapere come vanno a finire, ma ti lasciano sempre un segno dentro, ineffabile e però familiare".

Biglietti d’ingresso da 20 a 30 euro.

L’appuntamento fa parte della stagione di teatro di prosa del Nuovo, che si concluderà a inizio maggio con l’ultima data: martedì 9 a chiudere la rassegna sarà lo spettacolo dal titolo “Scomodo”, con protagonista Angelo Raffaele Pisani, attore già apprezzato in coppia con Katia Follesa e conosciuto anche per le partecipazioni a Zelig col duo comico Pali e Dispari nei panni di Capsula. Sul palco arcorese racconterà in chiave comica la vita di uomo, marito e padre, alle prese con l’universo femminile.