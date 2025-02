L’idea letteraria “Giro del mondo in ottanta giorni"

Carnevale dedicato al “Giro del mondo in 80 giorni”, per partecipare alla grande caccia al tesoro per le vie di Concorezzo serve un passaporto speciale, a disposizione da domani nei negozi, in biblioteca e in oratorio. Organizzano Comune, parrocchia e commercianti. Il tema letterario prende spunto dal capolavoro di Jules Verne ed è servito a organizzare un evento in grande stile. Tutti, genitori e figli, per qualche ora potranno indossare idealmente i panni del protagonista, il gentleman inglese Phileas Fogg, e provare, come lui, a circumnavigare il globo, in questo caso con la fantasia. "Sabato grasso quest’anno non è solo un momento di festa e di divertimento – dice Gabriele Borgonovo, assessore alla Cultura – è anche un importante esempio di collaborazione tra realtà diverse. Il tema tratto dal grande romanzo francese offre l’opportunità di vivere un’esperienza coinvolgente qualsiasi età si abbia, unendo tradizione, fantasia e avventura".

Cuore della kermesse, "la rete di collaborazione con le associazioni che anche in questo caso permette di donare alla città un evento ricco di sorprese e occasioni di incontro, valorizzando il nostro territorio e creando momenti di condivisione che coinvolgono l’intera comunità". Un appuntamento pensato per unire alla festa "una manifestazione che possa contribuire a migliorare l’attrattività del nostro tessuto commerciale ed economico. Non mi resta – ancora l’assessore - che invitare tutti a ritirare il proprio passaporto e a partecipare".

La caccia al tesoro vera e propria andrà in scena l’8 marzo. Il ritrovo sarà alle 14.45 in piazza della Chiesa per tutte le mascherine con il passaporto in mano. Gli indizi saranno sparsi tra via Libertà e via De Capitani, bisognerà risolvere indovinelli e farsi consegnare dagli esercenti un bollo del paese che corrisponde alla risposta giusta. Alle 15.30, a bottino conquistato, partirà la sfilata che finirà in oratorio. Alle 16, lo spettacolo del mago Simone e poi la premiazione. In caso di pioggia l’illusionista si esibirà sotto al portico del San Luigi. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura del Comune al numero 039/62800202, o via mail all’indirizzo culturasport@comune.concorezzo.mb.it.

Barbara Calderola