Libri in dono agli studenti

Sono arrivati libri nuovi di zecca per i plessi scolastici sevesini. Come ormai è tradizione le volontarie del Comitato Amici della Biblioteca di Seveso anche quest’anno hanno donato alle scuole del territorio i libri acquistati grazie al ricavato delle offerte ottenute dai loro mercatini. Un impegno importante per chi ama leggere e “gli angeli“ della biblioteca attraverso i mercatini riescono a raggranellare soldi per poi donare il “sapere scritto“ alle scuole di Seveso. I libri vengono acquistati su indicazione delle maestre. L’altro giorno alla scuola Collodi si è tenuta una piccola cerimonia per la consegna dei testi alle insegnanti e ai giovani alunni. Come capita in queste occasioni, erano presenti anche la vicesindaca nonché assessora all’istruzione Weruska Iannotta, l’assessore alla Cultura Michele Zuliani e la dirigente reggente dell’IC di via Adua Roberta Maietti.

Son.Ron.