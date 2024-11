Liberi di leggere in città. Sei librerie eco-sostenibili

Saranno 6 e le si potrà trovare nelle aree verdi della città, oltre che sotto i portici del municipio. Costruite con materiali di riciclo, puntano a essere un modo per diffondere allo stesso tempo la passione per la lettura e l’attenzione alla sostenibilità ambientale. A idearle sono stati gli alunni delle scuole elementari, a realizzarle i bambini insieme agli artigiani del territorio. Sono le librerie del progetto “Ri-leggimi“, pensato e portato avanti dall’Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini, in particolare dalle scuole primarie San Mauro e Aldo Moro: l’iniziativa aveva vinto le votazioni effettuate durante il Consiglio comunale dei ragazzi e ora ha preso forma concreta.

Una veste che è quella di piccole librerie a forma di casetta: qui le persone di passaggio potranno prendere libri da leggere e lasciare i volumi già letti, attivando una circolazione di testi che vuole promuovere ancora di più la lettura. L’altro giorno è stata posizionata la prima di queste piccole strutture: ha trovato posto sotto i portici del Comune in via Gramsci. Ora verranno installate anche le altre librerie previste dal progetto, che si inserisce nell’ambito dell’iniziativa “Cittadini creAttivi - Trasformare la materia in mondi possibili“ promossa a suo tempo dall’Amministrazione in collaborazione con i 3 istituti comprensivi e le materne paritarie di Lissone, con lo scopo di coinvolgere attivamente i più giovani nella vita pubblica nella tutela dell’ambiente. Le librerie sono state realizzate con materiali riciclati, nello specifico legno, utilizzando casse di imballaggio recuperate, fatte di multistrato di pino proveniente da foreste certificate. In totale ne sono state costruite 6, con la collaborazione di Apa Confartigianato, "da collocare negli spazi verdi della città", spiegano dal Comune. "La prima libreria - racconta la sindaca Laura Borella - è stata collocata davanti all’entrata del palazzo comunale e le altre saranno distribuite in diverse aree di Lissone. Siamo molto orgogliosi di questo progetto e dell’impegno dimostrato dai giovani. Invitiamo tutti i lissonesi a utilizzare queste librerie e a contribuire con i propri libri a far crescere questa iniziativa. È non solo un passo importante per la promozione della lettura, ma anche un segnale forte dell’impegno per la sostenibilità e il riciclo".