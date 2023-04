Liberata volpe catturata con una trappola illegale

Dice che voleva difendere le sue galline e i suoi conigli. Ma gli agenti della polizia provinciale, che stavano tenendo sotto controllo la trappola illegale, quando l’hanno vista “piena” sono corsi a mettere messo in salvo la volpe. L’altro giorno, a seguito di un controllo al confine fra Cesano Maderno e Desio, gli uomini agli ordini del comandante Flavio Zanardo hanno sequestrato una gabbia-trappola, attrezzatura la cui detenzione è vietata dalla legge, sfortunatamente andata a segno. Gli agenti si sono trovati davanti a una volpe visibilmente spaventata, rinchiusa nella trappola di metallo. Il responsabile è risultato essere un uomo di quasi un’ottantina d’anni della zona, denunciato per la cattura dell’animale ai sensi della legge anti-bracconaggio sulla caccia e ha ricevuto una sanzione amministrativa (dovrebbe cavarsela con 300-400 euro). La volpe, risultata in buone condizioni di salute, è stata rimessa in libertà in un’area idonea.

Da.Cr.