Lezioni per adottare un cane. Un educatore dell’Enpa spiega come comportarsi

Prima di aprire le porte della propria casa a un cane, è fondamentale conoscere la razza, le attitudini, i bisogni. Solo a quel punto, quando saremo davvero consapevoli se siamo in grado oppure no di offrirgli il futuro che merita, si può decidere di accoglierlo. Guai a farsi incantare dalle foto che spesso circolano sui social di cuccioli che poi, diventati adulti, se non sono stati educati e seguiti da professionisti, rischiano di creare seri problemi al proprietario soprattutto durante le passeggiate, le corse nelle aree cani o semplicemente quando arrivano ospiti a casa. Conoscere la razza è fondamentale. Ecco perché l’Enpa di Monza ha organizzato una serata dedicata ai cani da pastore che sempre più spesso arrivano in Brianza attraverso le staffette organizzate tramite social, ma che poi i proprietari non riescono a gestire. Nei casi peggiori il cane viene abbbandonato.

L’appuntamento è per il 24 ottobre alle 21 nel rifugio di via San Damiano dove l’istruttore cinofilo Ivano Vitalini spiegherà le differenze tra pastori conduttori e pastori guardiani e come gestire questi cani in un ambiente urbano. Perché spesso all’origine delle aggressioni verso altri cani o verso altre persone c’è solo una non conoscenza (ed educazione) della razza. O ancora peggio, come sempre più spesso succede al Parco di Monza, con cani da pastore lasciati liberi che rincorrono i selvatici, ma anche runner e ciclisti. Vitalini parlerà dell’evoluzione dei cani da pastore che rispetto alla loro funzione iniziale di collaboratori e/o addirittura responsabili di greggi e mandrie, ora si ritrovano in contesti nuovi. Il problema è se il proprietario non si rende conto di questo drastico cambiamento. Ecco perché molte volte l’ambiente urbano o gli spazi ristretti di aree di sgambamento oppure di appartamenti diventano un problema. L’educatore cinofilo affronterà proprio quelle situazioni quotidiane che creano disagio fornendo consigli su come gestirle. Infine affronterà la tematica della differenza tra cani da pastore guardiani e cani da pastore conduttori a partire dalla comunicazione, dai rispettivi sistemi motivazionali, fino all’osservazione diretta dello loro dinamiche sociali. È possibile partecipare anche on line. In entrambi casi è obbligatorio iscriversi sulla pagina Internet dell’Enpa di Monza.