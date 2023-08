Lezioni di buona politica Apre Palazzo Borromeo

di Gabriele Bassani

Sono già aperte le iscrizioni alla prima edizione del Corso di formazione per amministratori di enti locali curato dal Centro culturale europeo Palazzo Borromeo, che si terrà a Cesano Maderno dal 16 settembre al 25 novembre. "Con l’avvio del corso per amministratori locali organizzato dall’Upel - dice il sindaco Gianpiero Bocca - si arricchisce l’offerta formativa e professionale del Centro culturale europeo, affermando Palazzo Arese Borromeo e Cesano Maderno polo d’eccellenza culturale per il territorio e la comunità brianzola". Il corso, organizzato dall’Unione Provinciale Enti Locali, è promosso dal Comune di Cesano Maderno in collaborazione con l’Università Vita e Salute San Raffaele e ha l’obiettivo di fornire agli amministratori locali uno strumento di crescita culturale e giuridica essenziale per l’esercizio delle loro funzioni. Grazie alla collaborazione di esperti qualificati, il corso affronterà temi cruciali per il governo dell’ente locale, come la gestione del personale e delle finanze, le responsabilità amministrative, la prevenzione della corruzione, gli appalti, l’urbanistica e l’ambiente. "Il ruolo degli amministratori locali è decisivo per lo sviluppo dei nostri Comuni e la competenza è una componente fondamentale per affrontare correttamente le questioni legate alla programmazione finanziaria, così come quelle dedicate al welfare ed alle opere pubbliche" aggiunge Pietro Luigi Ponti, vicepresidente di Centro culturale europeo Palazzo Arese Borromeo: "La Brianza e la Lombardia hanno sempre avuto amministratori di qualità; per dare seguito a questa tradizione, oggi serve offrire percorsi formativi, indispensabili per chi si assume responsabilità in campo civico e sociale".

Il corso si svolgerà in presenza il sabato dalle 9 alle 12. Sono 11 lezioni, con 9 relatori, esperti qualificati provenienti da diverse discipline, tra cui giuristi, economisti, dirigenti pubblici e professionisti del settore. Il coordinamento scientifico sarà affidato a Giuseppe Mele, già Segretario generale del Comune di Milano, mentre la direzione organizzativa è curata Claudio Biondi, direttore Upel.