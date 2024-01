Lezione-concerto. Violoncello e piano insegnano la musica

Una vera e propria lezione-concerto, per immergersi nel mondo della musica classica e per scoprire caratteristiche e segreti di due tra gli strumenti. Suoni e parole per un pomeriggio da trascorrere insieme a due esperti e apprezzati musicisti e docenti. È il “Concerto per violoncello e pianoforte” che andrà in scena oggi alle 16 nella sala polifunzionale della biblioteca civica di Lissone, in piazza IV Novembre: protagonisti dell’evento saranno il violoncellista Marco Ravasio e la pianista Fiorenza Ronchi. Quest’ultima curerà anche l’introduzione storico-musicale. L’appuntamento fa parte della rassegna “Gli strumenti si presentano”, organizzata dall’Associazione Musicale Lissonum. L’ingresso è libero. F.L.