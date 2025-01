L’Europa la incorona capitale dello sport

Seregno quest’anno ha una caratteristica che la rende quasi unica: è Città europea per lo Sport. Un riconoscimento che è stato assegnato anche ad altre 23 realtà in Europa per l’impegno dimostrato nella promozione dello sport e per la varietà degli impianti presenti sul territorio. Lo dicono la vivacità garantita da sessanta associazioni sportive e strutture di eccellenza. Lo dicono anche i grandi eventi: in città si svolge ormai da alcuni anni la Seregno Sport Week capace di richiamare decine di migliaia di persone. Negli ultimi anni da qui è partita anche una tappa del Giro d’Italia, mentre quest’anno terrà banco il Giro d’Italia di handbike.

La scelta di candidare Seregno per il titolo di Città europea per lo Sport era partita nel 2022. Poi nel 2023 tutta la parte burocratica fino ad arrivare al sopralluogo da parte degli addetti di Aces Europe per verificare se la città era in effetti in possesso dei requisiti. La fortuna non era stata dalla parte dell’amministrazione comunale, perché il maltempo che si era abbattuto sulla Brianza nel mese di luglio aveva pesantemente colpito il PalaSomaschini, il palazzetto della città.

A fine 2024 a Bruxelles, nella sede del parlamento europeo, si è svolto il Gran Gala Aces Europe Awards. Alla presenza di europarlamentari, istituzioni comunitarie e Unesco, sono stati premiati i municipi italiani, europei e mondiali. Oltre a un ricco programma di eventi Seregno prevede anche un ciclo di incontri con atleti del calibro di Federica Pellegrini, Vincenzo Nibali e Gianmarco Tamberi per promuovere i valori dello sport soprattutto tra le giovani generazioni.

G.Gal.