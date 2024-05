L’estate del Tittoni. Cento giorni di musica e grandi eventi da Tricarico a Pedrini

Sarà un’altra estate fatta di musica, stavolta nel nome degli astri. Saranno più di tre mesi di concerti, eventi e spettacoli dal vivo, che andranno dal rock di Omar Pedrini, dei Meganodi e dei Tre Allegri Ragazzi Morti allo ska e rocksteady dei Bluebeaters, dalla canzone d’autore con Tricarico, i Musici di Guccini e Filippo Graziani al rap di Egreen, passando per il raggamuffin dei Sud Sound System, il pop de Il Cile, l’hip hop del Piotta e il celtic punk dei The Rumpled. E poi il folk-rock, il punk, il jazz e l’house music di un’icona del clubbing come Dj Ralf.

Più di cento giorni insieme all’appuntamento per eccellenza dell’estate brianzola, quello con il festival di Parco Tittoni, che accompagnerà con l’edizione numero 13 la stagione calda sul territorio. A fare da tema portante della rassegna saranno le stelle e i segni dello zodiaco, per "staccarsi da terra e inseguire i propri desideri, conquistati dagli astri": affiancheranno iniziative, feste, cabaret, incontri e tante occasioni per stare assieme e divertirsi.

Il programma del festival è stato presentato l’altra mattina dagli organizzatori - Comune e cooperativa Mondovisione - con un calendario fitto di date, pronto ad aprire i battenti e a richiamare come sempre migliaia di persone nel grande parco di Villa Tittoni.

Il sipario si alzerà sabato 25 per proseguire poi fino all’8 settembre, mettendo in fila molti dei nomi più interessanti del panorama musicale italiano. "Ci siamo impegnati per avere un’offerta bella e un’organizzazione che non crei problemi o lamentele: per noi lo stare assieme è fondamentale", ha spiegato il sindaco Simone Gargiulo.

"Ogni volta Parco Tittoni richiama pubblico non solo dalla Brianza ma da tante altre province della Lombardia – ha sottolineato l’assessora alla cultura Samantha Baldo –. Ormai è un punto di riferimento per l’estate non soltanto brianzola ma lombarda e porta il nome di Desio in giro per il territorio".

Tra le date annunciate il concerto di Tricarico, cantautore sempre in bilico tra poesia e sarcasmo, già domenica 26, nel weekend d’apertura, e quello di Pierpaolo Capovilla (già Teatro degli Orrori) mercoledì 29.

Venerdì 31 toccherà all’energia punk dei Derozer, mentre il 5 giugno arriverà Il Cile. Ad attirare pubblico saranno anche gli show di Omar Pedrini il 7 giugno, Giancane il 14 e l’Orchestrina di Molto Agevole il 16, con la possibilità di scoprire questa originalissima formazione composta da musicisti classici, esponenti del rock indipendente come Rodrigo D’Erasmo e personaggi che attraversano i generi come Enrico Gabrielli e Sebastiano De Gennaro, impegnati a rileggere il liscio da balera. Altri spettacoli caldi saranno il 30 giugno con la miscela di irish folk e rock dei Meneguinness, il 4 luglio con il rapper Egreen, il 12 con i Sud Sound System e il 24 con Piotta.

Il 31 luglio Filippo Graziani, figlio dell’indimenticato cantautore Ivan Graziani, riproporrà le canzoni del padre con grande fedeltà, in un concerto intenso ed emozionante. Ad agosto ci sarà spazio per il celtic punk dei The Rumpled (domenica 4) e per la potenza rock dei Meganoidi, venerdì 30.

A settembre gran finale con un’infilata di big: l’1 i Bluebeaters, il 4 i Musici di Guccini e il 6 i Tre Allegri Ragazzi Morti. Non mancheranno poi i tributi a Pino Daniele, Gaber e Jannacci, ma pure agli Oasis e alle Spice Girls. Chi vorrà ballare non potrà perdersi i due eventi che vedranno in consolle il collettivo Metempsicosi, l’8 giugno, e Dj Ralf il 19 luglio.

Ma come sempre il Parco Tittoni non sarà solo musica dal vivo: ci saranno le feste a tema dedicate agli anni ‘80 e ‘90 e ai cartoon. Ci sarà la silent disco da ballare in cuffia, il teatro con “Giulietta e Romeo“, l’impegno ambientale con la proiezione del documentario “Materia Viva“ sul tema del riciclo dei prodotti elettronici. "Festival nel festival, ci sarà il Sanremo Rock & Trend con tre band del territorio – ha raccontato l’assessora Baldo – e avremo anche uno spettacolo per il centenario di Giacomo Puccini". Un ritorno importante sarà quello dell’evento di beneficenza “Desio in Musica per Carlo“, che raccoglierà fondi a sostegno della Fondazione Bianca Garavaglia per la ricerca e la cura dei tumori infantili. Avranno spazio pure i tifosi di calcio con la proiezione su maxischermo delle partite degli Europei.