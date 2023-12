Lesmo, la legionella non viene dalle tubature pubbliche

Lesmo (Monza), - 10 dicembre 2023 - “Nessun contagio dalle conduttore pubbliche, il problema è domestico”. Ats conferma quanto già emerso a inizio novembre sulla diffusione della legionella a Lesmo, quattro casi accertati, due decessi fra agosto e settembre in quartieri diversi del borgo alle porte di Monza. Il Comune aveva collaborato con l'Azienda sanitaria e ora arrivano i risultati dei controlli straordinari sulle tubature. Il caso era scoppiato in Consiglio dopo un'interrogazione della forza di minoranza Idealesmo che metteva in dubbio la tempestività delle comunicazioni del Municipio sulla vicenda. Ipotesi respinta dall'amministrazione che invece aveva confermato in aula “di aver agito in fretta pur non potendosi sostituire all'autorità sanitaria”.