Cedimento stradale sul ponte. Saronno-Monza, viabilità nel caos

Un cedimento del fondo stradale che poggia sul ponte del torrente Lombra ha reso necessaria la chiusura parziale della carreggiata sulla Saronno-Monza, con conseguenti pesanti sul traffico. È possibile che il danneggiamento sia conseguente alle forti piogge degli ultimi giorni. L’allerta è scattata mercoledì pomeriggio e ha attivato un intervento di emergenza delle squadre tecniche di Anas, che gestisce l’ex statale 527, che da queste parti attraversa i centri abitati di Solaro e Limbiate. All’altezza della frazione Villaggio Brollo, dopo l’ultima casa verso Limbiate, in quella che si presenta come una riva boschiva, il punto di carreggiata sul lato Sud del ponte sotto cui scorre il torrente mostra segni di ammaloramento e cedimento, tali da rendere necessario un intervento rapido di messa in sicurezzza. Già mercoledì pomeriggio, all’arrivo delle prime squadre di intervento, il traffico è andato subito in tilt. È stato posizionato un semaforo provvisorio per regolare un senso unico alternato. A questo punto, i tecnici Anas dovranno valutare le modalità di intervento per il ripristino e la messa in sicurezza della strada che non sembra possa avvenire in tempi rapidissimi. "Al momento non abbiamo indicazioni precisi su modalità e tempi di intervento", spiegano dalla polizia locale di Solaro che è intervenuta sul posto per gestire le prime fasi dell’emergenza e regolare il traffico.

Ieri mattina, con il traffico dell’ora di punta, si sono formate lunghe code, soprattutto in uscita da Limbiate. Vengono suggeriti percorsi alternativi come il passaggio da Mombello, sulla via Groane per portarsi sulla provinciale 134, parallela, tra Cesano Maderno e Ceriano Laghetto, oppure la strada comunale interna, dal quartiere Ceresolo di Limbiate verso Sant’Anna e quindi il Villaggio Brollo, certamente più lunghe ma che in questa situazione potrebbero risultare più veloci da percorrere, almeno fino a quando non sarà riparato il danno e la carreggiata non tornerà completamente transitabile.

Ritardi inevitabili invece per gli autobus di Airpullman che passano sulla ex statale per collegare Saronno a Limbiate e Monza e che hanno proprio a poche centinaia di metri dal cedimento il loro deposito.