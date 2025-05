Commercianti: il presidente lascia l’incarico

Troppa burocrazia per organizzare eventi e una collaborazione non sempre sufficiente da parte del Comune. I commercianti lissonesi perdono il presidente e il suo passo indietro scatena pesanti polemiche delle opposizioni contro l’amministrazione. Luca Dassi, presidente di Lissone Commercia, l’associazione che riunisce i negozianti del centro, ha annunciato le dimissioni dalla carica dopo un anno e mezzo dall’insediamento: tra le motivazioni, la difficoltà di portare avanti iniziative per la mole di incombenze burocratiche e un rapporto un po’ complicato col Comune. Spiegazioni che il diretto interessato sgombra da ogni intento polemico, ma che hanno acceso le critiche delle minoranze all’indirizzo della Giunta. "Da parte mia non c’è nessuna guerra nei confronti del Comune - racconta Dassi -: ho sempre cercato collaborazione. Le mie non sono dimissioni in polemica. Semplicemente, noi siamo tutti volontari e abbiamo bisogno una mano concreta".

"I rapporti col Comune sono stati un po’ complicati, sì, ma non c’è nessuna questione politica - sottolinea -. C’è un momento generale di difficoltà nel mondo associazionistico: sono sempre gli stessi che si adoperano e così si fa fatica. Abbiamo avuto difficoltà a creare un rapporto collaborativo con l’amministrazione, è mancata un po’ di concretezza, anche quando abbiamo chiesto una mano. Spesso ci siamo trovati in difficoltà a organizzare progetti, eventi. C’è molta burocrazia: noi siamo prima di tutto commercianti, non organizzatori di eventi, non siamo professionisti di quel settore. Tutto quello che proponiamo è per ravvivare il centro, per il bene comune. Spesso davanti a tutta la burocrazia necessaria la collaborazione un po’ più concreta che abbiamo chiesto non è arrivata". Le opposizioni hanno quindi chiesto alla Giunta di fare chiarezza, convocando una seduta della commissione Commercio in cui sentire Dassi. Per l’Amministrazione "con Lissone Commercia abbiamo lavorato sempre confrontandoci, dedicando tempo e collaborazione. Quanto alla burocrazia, è quel che serve per far le cose in regola".

Fabio Luongo