L’esercito degli apprendisti ciceroni. Gli studenti raccontano la bellezza

La Cappella e il Teatrino di Corte della Villa Reale di Monza, la Villa Antona Traversi di Meda con la chiesa di San Vittore e ancora Villa Cusani Traversi Tittoni di Desio e il servizio Cani guida di Limbiate. Sono questi i luoghi e beni culturali proposti al pubblico dalla delegazione e dal Gruppo Giovani Fai di Monza per la 32esima edizione delle Giornate Fai di Primavera sabato 23 e domenica 24 marzo. "Questi percorsi – dice Elena Colombo, capo delegazione FaI Monza – rappresentano un’occasione eccezionale per conoscere le ricchezze del territorio di Monza e della Brianza sotto il profilo della storia, dell’architettura e delle iniziative ispirate al senso civico e ai valori dell’inclusione. Gli itinerari si sviluppano tra complessi monumentali, ville di delizia, piccoli gioielli d’arte tra culto e spettacolo, un grande stadio e una struttura di eccellenza per l’addestramento dei cani guida. Grazie all’impegno e alla creatività di tanti volontari e alla partecipazione di enti pubblici e privati, questi appuntamenti consentono a un numero sempre più vasto di persone di conoscere luoghi briantei di notevole pregio storico-artistico e rilevanza sociale, raramente accessibili o visitabili dietro le quinte". Le Giornate Fai autunno 2023 hanno accolto 5000 visitatori e circa 3500 nell’edizione primaverile.

"Tornano le giornate Fai di Primavera con il contributo anche per questa edizione dei volontari del Gruppo Giovani: 100 volontari, tra i 18 e i 35 anni – commenta Marco Carrara, capo Gruppo Giovani Fai Monza –. Ragazze e ragazzi che fanno esperienza, come cittadini attivi, della bellezza in tutte le sue sfaccettature, mossi dalla missione di sensibilizzare e avvicinare al patrimonio culturale i loro coetanei attraverso l’esperienza del volontariato". Le Giornate di Primavera sono il grande evento nazionale: coinvolte quest’anno 400 città, con 750 beni culturali e naturalistici. A Monza, Meda, Desio e Limbiate saranno 130 i volontari impegnati nell’accoglienza del pubblico e come narratori delle visite culturali. Al Teatrino di Corte e alla Cappella Reale i volontari Fai saranno affiancati da oltre 70 studenti, in qualità di apprendisti ciceroni, dell’Istituto Leone Dehon di Monza e dell’Istituto Martino Bassi di Seregno.

C.B.