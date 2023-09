L’esempio di Anita. Il premio Beato Talamoni alla campionessa di nuoto

Il premio Beato Talamoni 2023 per lo sport andrà ad Anita Greco, regina degli Special Olympics. A giugno l’atleta di Lesmo si era messa al collo due medaglie: è lei che ha tenuto alta in vasca la bandiera del nuoto italiano a Berlino strappando l’oro negli 800 stile libero indoor e il bronzo nei 1.500 open water. Adesso la Brianza, che ogni anno pesca eccellenze in diversi campi, si inchina davanti al suo talento.

Per il borgo alle porte di Monza "è un’emozione straordinaria – dice il sindaco Francesco Montorio –. Anita è un faro per la comunità". Parole piene di orgoglio anche perché "è la seconda volta consecutiva che il riconoscimento della Provincia viene assegnato a nostre concittadine in questo ambito. Nel 2022 era andato a Federica Sala, altra star del nuoto, nel suo caso artistico, vice campionessa del mondo e d’Europa". Impegno, dedizione, passione, "anche stavolta sono questi i valori che fanno la differenza e che devono aiutare tutti a riflettere – sottolinea il primo cittadino –. Anita ha dimostrato una dedizione eccezionale nel suo percorso superando sfide e ostacoli con determinazione e grinta. Accanto a lei ci sono sempre due donne, la mamma Elena Perego e l’allenatrice Lucia Zulberti. Il suo impegno e la sua tenacia devono essere una fonte di ispirazione per tutti".

La studentessa ventenne ha debuttato in piscina da bambina e non ha più smesso di tuffarsi. La prima gara, a otto anni, la sfida sportiva per lei è stata un cammino verso l’indipendenza, a 13, per la prima volta, ha affrontato una trasferta senza genitori. Il suo motto? "Ora ci provo", e se non riesce, ritenta fino al risultato. Lo sanno bene alla Corona Ferrea di Monza, società nella quale milita, e che fa da sempre dello sport che include una missione. "Doppio successo – spiega il sindaco – anche per il messaggio che la storia di Anita porta con sé. L’altra sera ho avuto un primo avviso informale che il premio sarebbe stato suo, ma è solo quando ho letto la lettera di conferma che è scoppiata la gioia. Per Lesmo è un momento importante. Non vediamo l’ora di celebrare con tutti i crismi del caso la nostra giovane campionessa, una vera eccellenza". La cerimonia di consegna è fissata il 3 ottobre nella sede della Provincia, a Monza.