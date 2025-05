Leon trionfa nel playoff regionale e si prepara agli spareggi nazionali contro il Tamai

Spazzata via la Trevigliese con un secondo tempo "mostruoso", per dirla alla Ghidelli, ora inizia una nuova avventura per la Leon che, vinto il playoff regionale, si chiama “spareggi nazionali”, ovvero un doppio turno con andata e ritorno a caccia di uno dei sette posti per la D. Si comincia col Tamai, seconda forza dell’Eccellenza friulana. Ma i tifosi hanno ancora negli occhi il furore agonistico con cui i loro beniamini nel primo quarto d’ora del secondo tempo hanno archiviato la pratica Trevigliese, che dopo avere chiuso il primo tempo avanti 1-0 nulla ha potuto contro lo strapotere dei brianzoli. Un uno-due targato Bonseri (46’ e 51’), poi Vassallo, il 4-2 finale porta la firma di Comelli a tempo scaduto. "Non ho mai avuto la sensazione di perdere il controllo della situazione anche quando eravamo sotto di una rete all’intervallo. Nel secondo tempo l’atteggiamento è stato encomiabile", spiega il riconfermatissimo Riccardo Ghidelli. Sotto, nei playout, si deciderà tutto domenica a Muggiò chi tra Fucina e Olginatese retrocederà in Promozione. Nel match di andata in provincia di Lecco finisce 1-1 (Cominetti risponde a Lizzola a inizio ripresa).

"Risultato giusto, bravi noi a reagire dopo lo svantaggio. A tratti ho rivisto in campo lo spirito Fucina. Se riuscissimo a risvegliarlo al 100% nel match di ritorno sono convinto che faremo contenti i nostri tifosi", dice il presidente-allenatore Luciano Pace che poi torna sull’obiettivo finale. "Siamo partiti per fare ben altro in termini di classifica, ma l’esito di una stagione è figlio di tante dinamiche. Salvarci al primo anno sarebbe già motivo d’orgoglio".

Ro.San.