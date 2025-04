Lentatese salva in Eccellenza, Meda e Fucina in difficoltà

È stata una domenica di Eccellenza che ha portato buone notizie solo alla Lentatese (foto), che al primo anno in categoria si salva con 90 minuti d’anticipo raggiungendo i necessari 39 punti, vincendo una sorta di spareggio a Casteggio. Una vittoria tutt’altro che banale arrivata grazie al gol, l’undicesimo stagionale, di Matteo Siano.

Sempre nel girone A non ha dato vitalità la vittoria col Saronno al Meda che perde 2-0 a Robbio e la combina grossa perché non riesce nemmeno a fare punti con una squadra già retrocessa. Con otto punti da recuperare su Ispra, oggi il Meda sarebbe virtualmente in Promozione ed è obbligato a battere la Vergiatese domenica e sperare nelle disgrazie altrui per acciuffare i playout.

Non arrivano buone notizie nemmeno dal girone B, dove la Fucina sbaglia tutto a Vimercate contro la Leon, già sotto di tre reti dopo nove minuti e quaranta secondi. Finirà 5-1 per gli orange di Ghidelli che mantengono il secondo posto alle spalle della già promossa Mapello. "Approccio completamente sbagliato. Sapevamo che sui calci piazzati loro sono pericolosi. È un momento in cui gira tutto male. Dobbiamo districarci da queste sabbie mobili, fare al meglio la prossima partita e cercare la salvezza diretta", dice Luciano Pace. Ma bisogna vincere a Trezzo sull’Adda tra cinque giorni per soddisfare i voleri del presidente-allenatore di Muggiò…

Ro.San.