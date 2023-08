Lentate, panico in stazione: minaccia con un bastone appuntito personale e pendolari

Camnago (Monza) – Via al processo per direttissima nei confronti del cittadino pakistano che martedì mattina aveva scatenato il panico all’interno dello stazione Rfi di Lentate sul Seveso-Camnago. Il 31enne cittadino pakistano, brandendo un bastone appuntito, ha iniziato a minacciare chiunque gli si avvicinasse. Irregolare sul territorio nazionale, dopo avere trascorso la nottata in una stanza all’interno dello scalo ferroviario, all’alba è stato individuato e invitato ad andarsene: a quel punto è scattata la violenza con tanto di minacce, urla e tentativi di aggressione nei confronti di chiunque gli si avvicinasse . Il personale ferroviario della stazione di via XXIV Maggio è stato costretto a richiedere aiuto al 112. La centrale operativa della Compagnia di Seregno ha immediatamente risposto. I militari hanno dovuto interagire con l’uomo sempre più agitato e violento che, nel frattempo, si era anche armato di un bastone appuntito trovato sul posto. Dopo circa 5 minuti di vana opera di persuasione, i carabinieri hanno quindi deciso di passare all’azione, bloccando e arrestando il 31enne che è stato anche denunciato per la violazione della legge sull’immigrazione. Per fortuna non ci sono stati feriti o ritardi sulle tratte verso Como e Milano ma solo tanta paura tra il personale dello scalo ferroviario e i numerosi pendolari Sonia Ronconi