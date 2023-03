L’ecomostro ha un padrone Dopo tre tentativi falliti venduto all’asta l’albergo di Malaspina

di Stefania Totaro Finalmente venduto, a 8 anni dal fallimento, l’“ecomostro“ abbandonato di via Fieramosca. Alla quarta asta giudiziaria, anche se ad un valore di cinque volte inferiore a quello iniziale, un unico offerente ha partecipato alla vendita telematica fissata dal giudice del Tribunale di Monza Francesco Ambrosio per ieri pomeriggio e si è aggiudicato l’area di 14mila metri quadrati al confine tra Villasanta e Arcore, con annesso lo scheletro di un albergo mai terminato all’angolo con via Da Vinci, di proprietà della fallita società Villasanta Village. L’asta aveva un prezzo base di 1 milione e 350mila euro ma con un’offerta minima fissata a 1 milione e 12mila 500 euro, con un minimo per eventuali rilanci di 20mila euro. Che però non ci sono stati perché c’era un unico partecipante. Ancora top secret il nome di chi ha acquistato il lotto perché la vendita non viene ritenuta perfezionata finchè non viene materialmente saldato l’intero importo stabilito. Il progetto sull’area prevedeva, in vista di Expo 2015, oltre all’albergo (che pare avesse un paio di piani costruiti abusivamente), anche una piscina con spa, nelle intenzioni del costruttore vimercatese Giuseppe Malaspina. L’hotel veniva pubblicizzato come "un nuovo complesso polifunzionale nei pressi di Monza che ospiterà un...