Le stanze dove costruire un domani in autonomia

Ci saranno tre nuovi spazi educativi e aggregativi dove si svolgeranno attività extra-scolastiche, di alternanza scuola-lavoro, realizzate in collaborazione con realtà commerciali, associazioni e società sportive del territorio, per aiutare i ragazzi ad acquisire competenze, autonomia e capacità. Ma saranno coinvolte anche le famiglie, con percorsi di sostegno che le chiameranno a partecipare alla costruzione dei progetti di vita dei figli. Non mancheranno la stesura di un manuale che spieghi a commercianti e associazioni come essere più inclusivi, ad esempio illustrando come far nascere una squadra di sport inclusivo; laboratori di robotica educativa per progettare ambienti di apprendimento in cui tutti possano partecipare; attività di orientamento scolastico e collaborazione con gli istituti.

È quanto metterà in campo il progetto Ideal, pensato per favorire l’integrazione sociale dei minorenni con disabilità che vivono in condizioni di povertà educativa. L’iniziativa, guidata dalla cooperativa sociale Tre Effe, coinvolgerà 6 città dell’Ambito di Desio: oltre a Desio, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Muggiò, Nova Milanese e Varedo. Trenta i partner impegnati: oltre ai Comuni ci sono 6 scuole, 4 parrocchie, 6 associazioni sportive, 6 enti del terzo settore tra cooperative e imprese sociali e il Consorzio Desio Brianza. Tra le azioni ci sarà la creazione di 3 Spazi Ideal, luoghi educativi, aggregativi e ludico-esperienziali in cui i ragazzi dai 10 ai 14 anni possano imparare e sperimentare, anche con progetti di alternanza scuola-lavoro.

F.L.