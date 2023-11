Le scuole “traslocano“ a Monza. Vedano perde la sua autonomia

Le scuole vedanesi perdono la loro autonomia e si uniranno con l’istituto comprensivo del vicino quartiere monzese Cazzaniga. L’accorpamento sarà quindi tra il comprensivo Giovanni XXIII e il Salvo D’Acquisto di Monza. A metterlo nero su bianco è stata l’Amministrazione guidata dal sindaco Marco Merlini, che in queste settimane si è spesa con le rispettive presidi e il primo cittadino monzese Paolo Pilotto per arrivare a una soluzione che tutelasse il più possibile le scuole del paese, all’interno di un passaggio reso obbligato dalla normativa nazionale sul dimensionamento scolastico. Questa prevede che gli istituti con meno di 600 alunni vengano uniti con altri vicini, così da ridurre i costi relativi a presidi e dirigenti amministrativi e non dover ricorrere alle reggenze di un unico preside su più istituti. "Come Amministrazione abbiamo richiesto in tutte le sedi, in accordo con il consiglio d’istituto di Vedano, di poter mantenere l’autonomia – spiegano dalla Giunta –. Purtroppo i numeri degli alunni iscritti, anche in funzione del costante calo demografico, parlano chiaro e rispetto alla legge vigente non c’è nessuna alternativa". Di fronte a questo fatto, il Comune ha lavorato perché l’inevitabile accorpamento avvenisse con l’istituto comprensivo del vicino quartiere monzese, la soluzione migliore in termini logistici e di affinità tra le scuole. Un’ipotesi andata a buon fine. "Il lavoro fatto insieme alla dirigente reggente, Valentina Calì, nei confronti della Regione e della Provincia ha portato quindi i frutti che auspicavamo – sottolinea il sindaco Merlini –. L’accorpamento dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII di Vedano sarà con il Salvo D’Acquisto di Monza. Questo risultato è il migliore possibile per le scuole vedanesi e per i nostri alunni, considerando la qualità dell’offerta formativa dell’istituto monzese, la prossimità territoriale e l’affinità socio-culturale. Altre possibilità non sono mai state prese in considerazione".

Il riferimento è a ipotizzate fusioni ad esempio con l’istituto comprensivo di Biassono. "Da parte mia e dell’assessore alla pubblica istruzione Patrizia Lissoni – conclude il sindaco – confermiamo l’impegno al mantenimento e all’arricchimento dell’offerta formativa e dei progetti da finanziare per mantenere sempre alto il livello qualitativo che contraddistingue le scuole del paese".