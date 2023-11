Le scuole tornano sott’acqua. Il sindaco firma le chiusure

Due scuole con gravi danni, con tanto di ordinanza urgente del sindaco Simone Gargiulo per la chiusura di alcune aree delle stesse. Ma anche diversi altri istituti semi-allagati e con problemi di vario genere.

Una situazione ancora una volta molto critica, quella degli edifici scolastici a Desio, dopo il forte temporale di martedì mattina. Con i relativi disagi per studenti, genitori e docenti.

E il consueto, inevitabile, corollario di polemiche, anche politiche: "Come già accaduto nei mesi scorsi a più riprese, una gran parte delle scuole desiane è allagata, alcune sono parzialmente inagibili, altre completamente chiuse – l’immediata presa di posizione del Partito Democratico –. Vi chiederete: come mai ogni volta che piove le scuole a Desio si allagano? È una domanda che giriamo alla attuale amministrazione: che cosa ha fatto per le scuole desiane in questi due anni? Viene fatta regolarmente la manutenzione ordinaria? Se lo chiedono, e lo chiedono con forza, gli insegnanti che non possono svolgere il proprio lavoro, i genitori che devono tenere a casa o andare a riprendere a scuola i bambini pur dovendo lavorare, e se lo chiedono soprattutto i bambini che oggi volevano stare a scuola con i propri compagni e che non potranno farlo a causa dell’immobilismo di una amministrazione che non riesce nemmeno a garantire ai bambini un luogo agibile dove esercitare il diritto allo studio".

Le situazioni più gravi sono all’istituto Tolstoj, dove sono anche crollate delle porzioni di controsoffitto e sono inagibili gli spazi adibiti a laboratorio e a sala docenti situati nel piano rialzato, "fino a nuovo provvedimento – spiega il sindaco Gargiulo nella sua ordinanza – finché non saranno completati i lavori di ripristino del controsoffitto e della copertura sovrastante".

E alla primaria Agnesi, dove sono stati chiusi gli spazi adibiti a magazzino e aule delle classi quinte situati nel piano interrato, "fino a nuovo provvedimento, finché non saranno completati i lavori di ripristino della rete fognaria e di smaltimento delle acque meteoriche".

All’istituto il compito di trovare altre aule disponibili per le classi quinte spostandole in altri spazi della scuola o in quelli della media Pirotta. "I danni, i problemi e disagi sono stati tanti anche alle Prati, alle Rodari e alla Tagliabue – sottolinea Alessandra Palma, presidente del consiglio d’Istituto –. Dalle 7.30 ho ricevuto una marea di segnalazioni e fatto sopralluoghi. Alle Prati, palestra allagata, mensa allagata, classi spostate, acqua uscita dalle fogne, una cancellata pericolante e via dicendo. Tutti lamentano che, nonostante i ripetuti solleciti rivolti all’amministrazione, qui non viene svolta la manutenzione ordinaria regolarmente e ciò porta ad un aggravio delle criticità. Ci vorrebbero investimenti, avevano sospeso il centro estivo perché la struttura doveva essere interessata da lavori, ma nulla si è visto".

"La situazione è in fase di studio già da agosto e i lavori da programmare sono tantissimi – ha detto subito dopo la nuova tempesta il sindaco – visto lo stato di degrado totale nel quale ci sono state consegnate le strutture scolastiche. I fenomeni meteorologici che stiamo subendo non sono affatto normali ed è evidente che strutture già pregiudicate di loro non sono in grado di sostenerli".