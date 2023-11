Le scuole tornano sott’acqua. Chiusa la Tolstoj

Nemmeno Desio è stata risparmiata dalla fragorosa tempesta della scorsa notte. Anche qui i vigili del fuoco sono stati chiamati per alcuni interventi.

Le criticità maggiori hanno riguardato, come spesso capita in questi casi, la viabilità e le strutture scolastiche. Sul primo fronte entrambi i sottopassi sono rimasti allagati, creando grossi disagi alla circolazione, con interminabili code.

Ancora peggiore la situazione nelle scuole, come già successo più volte nell’ultimo periodo così tormentato dal punto di vista del clima. Una intera scuola è stata chiusa per precauzione, la Tolstoj, nell’omonima via.

"La scuola ha subito delle infiltrazioni importanti che hanno consigliato di non far accedere i bambini – spiega il sindaco Simone Gargiulo, che ha cercato di seguire passo dopo passo la frenetica e complicata mattinata –. Qui conosciamo i problemi tanto che ci sono dei lavori di sistemazione già programmati". Problemi anche nel plesso di via Agnesi, "dove le classi quinte situate nel seminterrato sono risultate inaccessibili – prosegue il primo cittadino –. Per il resto, non abbiamo registrato nessun’altra criticità oltre il limite". Per le strutture scolastiche è una vera e propria emergenza, molto onerosa tra l’altro.

"La situazione è in fase di studio già da agosto e i lavori da programmare sono tantissimi – dice Gargiulo – visto lo stato di degrado totale nel quale ci sono state consegnate le strutture scolastiche. I fenomeni metereologici che stiamo subendo non sono affatto normali ed è evidente che strutture già pregiudicate di loro non sono in grado di sostenerli". E il fatto che le stagioni più brutte e fredde siano solo all’inizio è un altro aspetto che preoccupa, sia il Comune che i cittadini.

Ale.Cri.