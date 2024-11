Le ragazze del Coro Enjoy e il battesimo sul palco del loro primo disco di hit

Un concerto speciale per il primo disco del Coro Enjoy diretto da Raffaele Cifani. L’appuntamento è per le 20.45 nell’Auditorium Paolo e Davide Disarò con ingresso gratuito. Verrà eseguito dal vivo il contenuto del disco che sarà in distribuzione proprio da oggi. Si tratta di una raccolta di celebri hit del pop che ha richiesto oltre un anno di lavoro, musicale ma anche di scelta del concept globale e della veste grafica. Il Coro Enjoy, Aps dal 2017 riunisce giovani provenienti da realtà corali scolastiche liceali del territorio. Il coro sarà protagonista anche di concerti natalizi con repertorio gospel e musica sacra: a Cesano il 20 dicembre e a Limbiate il 22.

Ga.Bass.