Le promesse del blues si sfidano al Bloom

Le nuove leve del blues, l’energia travolgente del punk-rock e l’inizio di un viaggio suggestivo tra le terre alte, con film accompagnati da cene a tema. Sono i concerti e le iniziative che animeranno, da qui al weekend, la settimana del Bloom di Mezzago. Si comincerà oggi con la partenza della nuova edizione della rassegna “Fra terra e cielo“, dedicata a cinema e montagna: alle 20.30 si potranno vedere prima il cortometraggio “The Ice Watchmen - I Guardiani del Ghiaccio“ di Fabio Olivotti, e poi il documentario “Marmolada 03.07.22“ di Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon. Prima dei film si potrà cenare con un menù ispirato ai temi della rassegna, temi che saranno poi discussi in sala dal regista Olivotti, da Andrea Villa del Cai Vimercate e dal glaciologo Maurizio Loiacono. Sempre stasera il centro di via Curiel chiamerà a raccolta gli appassionati di giochi di carte collezionabili con “Tcg Arena“, per sfidarsi in tornei di One Piece, Magic The Gathering e Yu-Gi-Oh!. Domani alle 21 spazio alla musica con la finale del “Young Bloom in Blues Challenge“, il concorso organizzato insieme a Italian Blues River e rivolto alle band emergenti della scena blues italiana.

Sabato, sempre alle 21, si scatenerà la furia del punk con un triplo concerto che vedrà alternarsi i bergamaschi Jerry Moovers, (foto) con il loro punk-rock diretto e veloce, i milanesi Black Banana con il loro grintoso “speed rock’n’roll“ e l’energico punk-rock dei Bear J Chips. Biglietto d’ingresso 5 euro.

F.L.