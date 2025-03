Le partiture di Bach fra pianoforte jazz e l’arte del clavicembalo

Un talentuoso pianista jazz e una virtuosa del clavicembalo in un fitto dialogo sonoro sulle note di Bach. È quanto proporrà il concerto “Pizzicato/Non pizzicato - Jazz a quattro mani su piano e cembalo, gemelli diversi“, che andrà in scena sabato nella Sala degli Specchi della Reggia di Monza, in un doppio set alle 19 e alle 21. A esibirsi due importanti musicisti francesi: il pianista jazz Edouard Ferlet e la clavicembalista Violainie Cochard con i rispettivi strumenti a tastiera guideranno in un accostamento insolito e audace tra corde pizzicate e corde percosse. Ferlet e Cochard si muoveranno attorno a brani di Bach, Satie, Rameau e Bartok, dando vita a una performance brillante e seducente. Edouard Ferlet è apprezzato per lo swing raffinato e il suo album “Think Bach“ è stato osannato dalla critica jazz specializzata, mentre Violaine Cochard è considerata una delle migliori ambasciatrici del clavicembalo. L’evento fa parte della rassegna Musique Royale, organizzata dall’associazione Musicamorfosi e dall’Orchestra Canova in collaborazione con Comune e Consorzio Villa Reale e Parco. Biglietto 10 euro, prevendita sul circuito Mailticket.

F.L.