Le “operacce“ di Paolo Rossi per non smarrire troppo la strada

Dopo il doppio sold out a Monza, Paolo Rossi arriva a Binario Nova con la sua “Operaccia satirica. La guerra dei sogni“. L’appuntamento è per sabato alle 21. Paolo Rossi trasforma "in buffe composizioni" i grandi classici della letteratura. "Chi è capace di narrare storie ha il potere di governare il mondo, che sia una nazione, un condominio, una famiglia o una coppia - spiega l’attore -. Le operacce satiriche sono creazioni stravaganti che nascono da diverse ispirazioni: la lettura dei grandi classici letterari che vengono trasformati in buffe composizioni, episodi “rubati“ dalla vita vissuta e dal mio personale repertorio poi rielaborati e trasformati in poesie comiche che, grazie all’accompagnamento musicale, si tramutano in una canzonaccia popolare. Il linguaggio è scorretto, variegato, ricco di storpiature, parole. Rimangono fondamentalmente delle storie: noi ci sforziamo di raccontarle al meglio per combattere il senso di disorientamento che proviamo. Se si smarrisce la strada, l’unica direzione è perdersi nelle nostre storie. Cantando, ridendo, ballando e ridendo ancora". Nato nel 1953 a Monfalcone, Paolo Rossi è un artista poliedrico che da oltre quarant’anni percorre inarrestabile ogni strada dello spettacolo. Dai piccoli club ai grandi teatri, dal cabaret alla televisione, dal tendone da circo ai palcoscenici più tradizionali, Rossi ha saputo conquistare il pubblico con il suo inconfondibile stile.

Lo spettacolo, con la partecipazione di Caterina Gabanella, prevede musiche dal vivo. Biglietti disponibili online: intero 15 euro, ridotto 10 euro, under 18 6 euro. Informazioni Teatro Binario Nova, via Giovanni Giussani 9 - piazza Gio.I.A, tel. 039.20.27.002, biglietteria@teatrobinarionova.com.

Veronica Todaro