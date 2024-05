Le nuove fragilità tra genitori e figli. Incontro con l’esperto

Come aiutare gli adolescenti nelle loro difficoltà, chiamati a crescere in una società di adulti sempre più fragili, meno saldi, che invitano i ragazzi in modo paradossale a essere sé stessi ma allo stesso tempo a corrispondere alle aspettative dei genitori. Se ne parlerà domani alle 21 a Lissone, a Palazzo Terragni, nell’incontro dal titolo “Sii te stesso a modo mio - Essere adolescenti nell’epoca della fragilità adulta“, con lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini (nella foto), presidente della Fondazione Minotauro, docente alle università di Milano Bicocca e Cattolica. L’evento fa parte della rassegna “Gen-essere: il piacere di essere genitori“, che si concluderà giovedì 30 con la serata “Lasciami volare“ con Gianpietro Ghidini della Fondazione Ema Pesciolinorosso.

F.L.